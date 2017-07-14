14 июля 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.07 по 23.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.07.2017
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2017
|18.07.2017
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2017
|18.07.2017
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июнь 2017
|18.07.2017
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2017
|18.07.2017
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2017
|18.07.2017
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2017
|18.07.2017
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2017
|19.07.2017
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2017
|19.07.2017
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2017
|19.07.2017
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2017
|19.07.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июля
|20.07.2017
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июнь 2017
|20.07.2017
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2017
|20.07.2017
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Май 2017
|20.07.2017
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июнь 2017
|20.07.2017
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2017
|20.07.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июля
|20.07.2017
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2017
|20.07.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июля
|20.07.2017
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2017
|20.07.2017
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2017
|21.07.2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2017
|21.07.2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
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