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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23643,188 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 29,750 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8134 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7324 руб., максимальный - 8,8441... Минимальный курс юаня составил 8,7324 руб., максимальный - 8,8441... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4993 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0143 руб. Минимальный курс евро составил 67,645 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,645 руб.,... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 42 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в июле 2014 года. С мая 2015 года по апрель 2016... Размещение облигаций БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в июле 2014 года. С мая 2015 года по апрель 2016... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило находящемуся в обращении выпуску облигаций Тамбовской области кредитный рейтинг "BBB+(RU)", говорится в сообщении АКРА. Рейтинг присвоен выпуску облигаций серии 35002. Рейтинг присвоен выпуску облигаций серии 35002. Облигационный выпуск, по мнению... Облигационный выпуск, по мнению... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся вблизи уровней закрытия четверга, завершил пятницу на позитиве, при этом индекс ММВБ практически не изменился. Европейские фондовые индексы слабо менялись в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, к вечеру большинство индикаторов... Европейские фондовые индексы слабо менялись в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, к вечеру большинство индикаторов... читать дальше

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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" намерено обратиться в суд с заявлением о признании экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина банкротом, говорится в сообщении в базе данных "СПАРК-Интерфакс". "Татфондбанк в лице конкурсного управляющего -... "Татфондбанк в лице конкурсного управляющего -... читать дальше

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Нефть, прибавляя в пятницу в цене, завершает неделю в зеленой зоне на сигналах сокращения запасов топлива в мире. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подорожали на $0,41 (0,85%) - до $48,83 за... Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подорожали на $0,41 (0,85%) - до $48,83 за... читать дальше

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"Яндекс" по условиям соглашения с Uber получит пакет акций глобальной компании, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). "По условиям соглашения, "Яндекс" получает незначительный пакет акций Uber. У нас есть право продать эти акции обратно Uber по... "По условиям соглашения, "Яндекс" получает незначительный пакет акций Uber. У нас есть право продать эти акции обратно Uber по... читать дальше

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В январе-июне 2017 года федеральный бюджет РФ, согласно предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 489,1 млрд рублей, или 1,2% ВВП, говорится в сообщении министерства. Объем ВВП РФ в январе-июне составил 42 трлн 389,6 млрд рублей. Первичный дефицит равнялся... Объем ВВП РФ в январе-июне составил 42 трлн 389,6 млрд рублей. Первичный дефицит равнялся... читать дальше

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Банк России ожидает снижения годовой инфляции по итогам июля до 4,3% после ее ускорения до 4,4% в июне, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Международного финансового конгресса. "Наш прогноз, что... "Наш прогноз, что... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ составила 418,92 млн руб. против 27,498 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 36,2% - до 57,587 млрд руб. Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 36,2% - до 57,587 млрд руб. Компания отразила доход от... Компания отразила доход от... читать дальше

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За 1-е полугодие 2017 года рост турпотока из РФ в Израиль составил 24%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма Израиля. В июне страну посетили 32,3 тыс. россиян, это на 52% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Всего за полгода в... В июне страну посетили 32,3 тыс. россиян, это на 52% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Всего за полгода в... читать дальше

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ООО "Ульяновский автомобильный завод" (входит в группу "Соллерс") проведет в РФ 149,579 тыс. проверок автомобилей УАЗ "Патриот", "Пикап", "Карго" из-за некорректной укладки жгутов проводов датчика кислорода, трубок сцепления и тормозных шлангов, следует из сообщения... читать дальше

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Готовящееся исключение бондов банков из ломбардного списка вынудит отдельных игроков стремиться компенсировать спрос на свои бумаги за счет размещения евробондов либо за счет наращивания средств клиентов, говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка (MOEX:... читать дальше

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