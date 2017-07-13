Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8607 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8607 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8925 руб. Было заключено 90 сделок. Объем торгов составил 260,42 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,84 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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