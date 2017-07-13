Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0228 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0228 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,645 руб., максимальный - 60,275 руб. Была заключена 21741 сделка. Объем торгов составил 89957,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,0725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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