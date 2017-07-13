ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 60,1836 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 60,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,91 коп.

.

По итогам торгов 13 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась на $0,68 (1,4%) и составила $48,42 за баррель. Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,59 (1,3%) и... Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,59 (1,3%) и... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 68,8139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,55 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 60,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,91 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

.

Сегодня во Франции праздник - День взятия Бастилии. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,52 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1959,91 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 4,21... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 4,21... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23672,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,777 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5056 руб. Минимальный курс евро составил 68,0175 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,0175 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8607 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8925... Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8925... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0048 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся на подъеме, и завершил четверг на повышательном тренде. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов, британский индикатор периодически минусовал. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов, британский индикатор периодически минусовал. Азиатские рынки акций завершили торги ростом на фоне... Азиатские рынки акций завершили торги ростом на фоне... читать дальше

.

За 1-е полугодие доход от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в рамках расширенного инвестиционного портфеля составил 78,7 млрд рублей, снизившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов банка "Ренессанс кредит" с "негативного" на "стабильный". Сами долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "B-", говорится в сообщении... Сами долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "B-", говорится в сообщении... читать дальше

.

ЦБ РФ хочет получить право запрещать на срок до полугода вывод залогов по банковским кредитам. Мораторий позволит регулятору предотвращать ситуации, когда банковские кредиты, классифицируемые как обеспеченные, лишаются залогов. Зачастую накануне краха банка через... Зачастую накануне краха банка через... читать дальше

.

В Великобритании на сайте парламента опубликован текст законопроекта о выходе страны из Европейского союза. "Законопроект об отмене" предусматривает в дальнейшем отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами... "Законопроект об отмене" предусматривает в дальнейшем отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами... читать дальше

.

К вечеру четверга чёрное золото перешло к росту. Ранее рынок отреагировал снижением на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном... читать дальше

.