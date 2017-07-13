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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 60,1836 руб.
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ГЛАВНОЕ
Минфин не меняет прогноз по инфляции на 2017 год
Минфин сохраняет прогноз по росту потребительских на 2017 год, несмотря на ускорение инфляции в июне, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По оценке Минфина, инфляция составит около 4%, даже несколько ниже
 
Для СМИ могут снизить ставку НДС
Минкомсвязи предложило снизить НДС для СМИ, о разработке такой поправки министерство сообщило на сайте раскрытия правовой информации. Для всех операций СМИ могут снизить ставку НДС с 18 до 10%, рассказал "Ведомостям" человек, знакомый с ходом...
 
Господдержку получат только валютные ипотечные заемщики
Во вторник вечером в ЦБ прошла встреча топ-менеджеров ключевых игроков ипотечного рынка для утверждения окончательных параметров программы помощи ипотечным заемщикам. Они были утверждены, но отнюдь не в том виде, в каком предполагались, пишет...
 
Треть россиян задерживаются на работе, а производительность падает
Треть россиян постоянно задерживаются на работе, но производительность труда в нашей стране растет значительно ниже, чем в других странах. От среднемировых показателей наша производительность труда отстает на 27%. Опрос экспертов "Российской...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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13 июля 2017 года 14:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 60,1836 руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 60,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,91 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
14 июля 2017 года 08:07
Цены на нефть незначительно снижаются после роста накануне
По итогам торгов 13 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась на $0,68 (1,4%) и составила $48,42 за баррель.

Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,59 (1,3%) и...    читать дальше
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14 июля 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,8139 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 68,8139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,55 коп.
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14 июля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,1836 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 60,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,91 коп.
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14 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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14 июля 2017 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня во Франции праздник - День взятия Бастилии.

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13 июля 2017 года 19:58
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 13 июля растет
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,52 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1959,91 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 4,21...    читать дальше
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13 июля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 июля снизилась на 0,21% и составила 23672,938 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23672,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,777 млрд руб., или на...
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13 июля 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,5056 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5056 руб.

Минимальный курс евро составил 68,0175 руб.,...    читать дальше
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13 июля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8607 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8607 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8925...    читать дальше
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13 июля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,0048 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0048 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:59
Индекс ММВБ повысился на 0,3%, индекс РТС - на 0,4%
Рынок акций РФ, открывшийся на подъеме, и завершил четверг на повышательном тренде.

Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов, британский индикатор периодически минусовал.

Азиатские рынки акций завершили торги ростом на фоне...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:51
ВЭБ: в 1-м полугодии доход по расширенному пенсионному портфелю снизился на 26%
За 1-е полугодие доход от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в рамках расширенного инвестиционного портфеля составил 78,7 млрд рублей, снизившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:43
S&P улучшило прогноз рейтингов "Ренессанс кредита"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов банка "Ренессанс кредит" с "негативного" на "стабильный".

Сами долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "B-", говорится в сообщении...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:35
ЦБ РФ хочет получить право запрещать на срок до полугода вывод залогов по банковским кредитам
ЦБ РФ хочет получить право запрещать на срок до полугода вывод залогов по банковским кредитам. Мораторий позволит регулятору предотвращать ситуации, когда банковские кредиты, классифицируемые как обеспеченные, лишаются залогов.

Зачастую накануне краха банка через...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:28
В Британии опубликован законопроект о выходе из ЕС
В Великобритании на сайте парламента опубликован текст законопроекта о выходе страны из Европейского союза.

"Законопроект об отмене" предусматривает в дальнейшем отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами...    читать дальше
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13 июля 2017 года 18:22
Чёрное золото перешло к росту
К вечеру четверга чёрное золото перешло к росту. Ранее рынок отреагировал снижением на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном...    читать дальше
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