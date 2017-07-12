.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,3414 руб.
.
12 июля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,3414 руб.
|0
12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3414 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9675 руб., максимальный - 60,7375 руб. К этому времени было заключено 42353 сделки. Объем торгов составил 225770,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,005 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 июля 2017 года 14:26
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что повышение максимального размера страховок по ДТП, оформленных по европротоколу, облегчит жизнь автомобилистов. "Подготовлены поправки в соответствующий закон, который в большей степени упрощает процедуру оформления... читать дальше
.13 июля 2017 года 14:21
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 60,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,91 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 июля 2017 года 14:21
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 68,8139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,55 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 июля 2017 года 14:17
В самых престижных районах Лондона цены на дома упали более чем на 20% с пиковых показателей 2015 года, что соответствует определению "медвежьего" тренда, из-за обвала курса фунта стерлингов, пишет MarketWatch. Только за 2016 год цены в долларовом выражении упали на 17%... читать дальше
.13 июля 2017 года 14:06
Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин отметил тенденцию перехода российских компаний на рублевое финансирование. Он считает, что такой выбор обусловлен экономическими причинами, а не сложностями выхода на внешние рынки. "Я считаю, что сейчас мы... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил снижение количества фальсифицированных лекарств на российском рынке за последние пять лет. "За последние пять лет количество выявленных фальсификатов снизилось примерно в два раза. Тем не менее, проблема остается актуальной. В... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:45
Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2017 году на 3 млн тонн - до 72 млн тонн, сообщается в июльском обзоре ведомства. В июне прогноз был повышен до 69 млн с 67 млн тонн по майской оценке. Прогноз экспорта пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду (начался в... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:34
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг благодаря увеличению аппетита к риску на финансовых рынках после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Тон комментариев Дж.Йеллен был позитивно воспринят участниками... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:28
ООО "АгроКомплекс" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплат по купону составит 1 рубль на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Эмитент в июле 2012 года разместил 7-летние... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:26
Министр экономики Максим Орешкин считает, что осень 2017 года может оказаться позитивным моментом для развития российской экономики. "Начался новый цикл экономического роста. ВВП сейчас за январь-май растет на 1,3%. По нашим ожиданиям, осень может стать еще одним таким... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 0,73 пункта (0,037%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1953,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1963,37 (+0,46%) пункта, минимальное - 1951,66 (-0,14%)... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин не исключает, что программа реновации жилья в Москве может выйти на самоокупаемость на более поздних этапах реализации. "У нас есть бизнес-план, мы считаем, что стартовых 300 млрд... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:12
Сегодня в Великобритании опубликуют текст законопроекта о выходе страны из Европейского союза, сообщает британская газета The Guardian. Документ, который получил неофициальное название "Великий законопроект об отмене", аннулирует действие закона о Европейских... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:07
Минэкономразвития планирует подготовить основные направления тарифной политики, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе. "В качестве следующего шага мы думаем о том, чтобы подготовить такой документ, как основные направления... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 59,57/60,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,57/60,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
.13 июля 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 59,83/60,51 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,83/60,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.