Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,4914 руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4914 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,985 руб., максимальный - 60,7325 руб. Было заключено 20493 сделки. Объем торгов составил 76585,02 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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