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12 июля 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,93 руб.
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12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,93 руб. Минимальный курс юаня составил 8,92 руб., максимальный - 8,94 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 106,9 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,929 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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