Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1558,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 975,73 млрд руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 1558,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1295,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1925,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1661 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 июля составили 975,73 млрд руб. против 879,17372 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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