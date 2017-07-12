12 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2017
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2017
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Май 2017
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июль 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 июля
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12 июля 2017 года 16:39
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-103 на 45 млрд 161,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:34
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему придерживается мнения о том, что динамика американской экономики потребует постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам для достижения и сохранения максимальной занятости и стабильной инфляции,... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:30
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года составила 103,2723% от номинала, что соответствует доходности 9,75% годовых, говорится в... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:20
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае 2017 года увеличилось на 39%, или в 1,4 раза, и составило $50,873 млрд, по сравнению со $36,610 млрд в январе-мае 2016 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ.
Объем экспорта за... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 15,09 пункта (0,779%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1952,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1957,02 (+1%) пункта, минимальное -... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:09
Великобритания должна приложить усилия для выполнения основных требований Брюсселя в связи с выходом страны из союза, заявил координатор ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье. По его словам, Лондон должен достичь "значительного прогресса" в трех основных областях, которые... читать дальше
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12 июля 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,02/61,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 июля 2017 года 16:00
За неделю 4 по 10 июля рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
На предыдущей неделе (с 27 июня по 3 июля) рост потребительских цен ускорился до 0,4% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ.... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:53
Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия и ОАЭ являются "цифровой элитой" современного мира, говорится в исследовании Mastercard и Школы права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса. Согласно исследованию, в этих странах отмечается высокий уровень развития цифровой... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:45
Темпы роста потребительских цен в Индии в июне 2017 года замедлились до 1,54% в годовом выражении против 2,18% в мае, свидетельствуют официальные данные.
Показатель стал минимальным за всю историю подсчета показателя, то есть с января 2012 года. В среднем инфляция в... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:37
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch считают, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) несут в себе существенные риски для страны.
"Неопределенность политической, экономической и институциональной среды после референдума о членстве... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:30
В четверг, 13 июля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:30
В четверг, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 4125,95 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 июля 2017 года 15:24
Страны ОПЕК в июне добыли 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года, говорится в ежемесячном отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников.
При этом, согласно предыдущему отчету, в мае страны ОПЕК добыли 31,139... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4461 руб.
Минимальный курс евро составил 69,3 руб., максимальный -... читать дальше
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12 июля 2017 года 15:07
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает риски незастрахованных потерь от чрезвычайных ситуаций в РФ за 5 лет в 12 трлн рублей, сообщил сегодня президент ВСС Игорь Юргенс, выступая на XV Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.
По его словам,... читать дальше
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