Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9213 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9213 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,886 руб., максимальный - 8,95 руб. Было заключено 74 сделки. Объем торгов составил 182,95 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,944 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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