Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,7587 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4075 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7587 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,33 руб., максимальный - 60,945 руб. Было заключено 19028 сделок. Объем торгов составил 93792,46 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,75 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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