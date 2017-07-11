Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,2393 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2393 руб.

Минимальный курс евро составил 68,615 руб., максимальный - 69,45 руб. Было заключено 2526 сделок. Объем торгов составил 10208,01 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,2975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.