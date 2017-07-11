Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июля

11 июля. FINMARKET.RU -РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2366,63 (+25,51) руб./грамм; на серебро - 30,29 (+0,78) руб./грамм; на платину - 1747,78 (+0,98) руб./грамм; на палладий - 1638,42 (+15,7) руб./грамм.

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-103 на 45 млрд 161,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему придерживается мнения о том, что динамика американской экономики потребует постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам для достижения и сохранения максимальной занятости и стабильной инфляции,... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года составила 103,2723% от номинала, что соответствует доходности 9,75% годовых, говорится в... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае 2017 года увеличилось на 39%, или в 1,4 раза, и составило $50,873 млрд, по сравнению со $36,610 млрд в январе-мае 2016 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Объем экспорта за... Объем экспорта за... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 15,09 пункта (0,779%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1952,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1957,02 (+1%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Великобритания должна приложить усилия для выполнения основных требований Брюсселя в связи с выходом страны из союза, заявил координатор ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье. По его словам, Лондон должен достичь "значительного прогресса" в трех основных областях, которые... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,02/61,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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За неделю 4 по 10 июля рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 27 июня по 3 июля) рост потребительских цен ускорился до 0,4% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ.... На предыдущей неделе (с 27 июня по 3 июля) рост потребительских цен ускорился до 0,4% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ.... читать дальше

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Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия и ОАЭ являются "цифровой элитой" современного мира, говорится в исследовании Mastercard и Школы права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса. Согласно исследованию, в этих странах отмечается высокий уровень развития цифровой... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в Индии в июне 2017 года замедлились до 1,54% в годовом выражении против 2,18% в мае, свидетельствуют официальные данные. Показатель стал минимальным за всю историю подсчета показателя, то есть с января 2012 года. В среднем инфляция в... Показатель стал минимальным за всю историю подсчета показателя, то есть с января 2012 года. В среднем инфляция в... читать дальше

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Аналитики международного рейтингового агентства Fitch считают, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) несут в себе существенные риски для страны. "Неопределенность политической, экономической и институциональной среды после референдума о членстве... "Неопределенность политической, экономической и институциональной среды после референдума о членстве... читать дальше

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В четверг, 13 июля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 4125,95 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Страны ОПЕК в июне добыли 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года, говорится в ежемесячном отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников. При этом, согласно предыдущему отчету, в мае страны ОПЕК добыли 31,139... При этом, согласно предыдущему отчету, в мае страны ОПЕК добыли 31,139... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4461 руб. Минимальный курс евро составил 69,3 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 69,3 руб., максимальный -... читать дальше

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает риски незастрахованных потерь от чрезвычайных ситуаций в РФ за 5 лет в 12 трлн рублей, сообщил сегодня президент ВСС Игорь Юргенс, выступая на XV Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге. По его словам,... По его словам,... читать дальше

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