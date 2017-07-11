ЦБ РФ установил курс евро с 12 июля в размере 69,2007 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 69,2007 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,70 коп.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что восстановление мировой экономики создает выгодную ситуацию для страны, сообщает пресс-служба главы государства. "Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся... "Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся... читать дальше

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Вопреки традиционному июньскому тренду по снижению общих повседневных расходов в первом месяце текущего года рост ежедневных трат россиян продолжился, отмечается в исследовании компании Ромир. Так, общие повседневные расходы россиян в июне выросли на 0,6% относительно мая, что... читать дальше

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Минсельхоз РФ отмечает, что цены на зерно на российском рынке держатся на стабильных уровнях. "Что касается цен на зерно - уборка началась, как вы видите, с опозданием, пока прогноз мы видим в 100 млн тонн. Этого зерна достаточно, цены пока держатся стабильно. Надеюсь,... "Что касается цен на зерно - уборка началась, как вы видите, с опозданием, пока прогноз мы видим в 100 млн тонн. Этого зерна достаточно, цены пока держатся стабильно. Надеюсь,... читать дальше

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В июне число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось второй месяц подряд и достигло максимума с ноября 2015 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работала 2041... В среднем в минувшем месяце в мире работала 2041... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 69,2007 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 60,7397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 0,15 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1925,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1935,4 (+0,5%) пункта, минимальное -... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" 11 июля завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 6 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го... Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 6 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го... читать дальше

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Более 10,6 тыс. сделок купли-продажи жилья зафиксировано в столице в июне 2017 года, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве. Там уточнили, что по результатам первого летнего месяца зарегистрировало 10,64 тыс. перехода прав на основании договора купли-продажи... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 11 июня по 11 июля) - 60,1065 руб. за доллар, минимальное значение - 56,298 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,81 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,35/61,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,11/61,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,57/69,86 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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Цены на нефть могут несколько вырасти к концу года, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Курс рубля, по его мнению, сохранится примерно на текущем уровне. "Цены, думаю, будут около $50 за баррель. Соотношение рубля к доллару к концу года, думаю, несильно будет... "Цены, думаю, будут около $50 за баррель. Соотношение рубля к доллару к концу года, думаю, несильно будет... читать дальше

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В мае 2017 года объем промышленного производства в Италии вырос на 0,7% по сравнению с апрелем, когда снижение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали рост промпроизводства на 0,5%. Аналитики ожидали рост промпроизводства на 0,5%. В... В... читать дальше

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Тамбовская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, сообщается на сайте финансового управления области. Сбор заявок проходил 7 июля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5-8,7%... Сбор заявок проходил 7 июля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5-8,7%... читать дальше

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