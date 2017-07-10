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10 июля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7778 руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1324 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7778 руб. Минимальный курс евро составил 68,62 руб., максимальный - 68,94 руб. Было заключено 2732 сделки. Объем торгов составил 10392,74 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,855 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.11 июля 2017 года 13:02
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