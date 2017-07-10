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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 60,3014 руб.
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Первая встреча президентов России и США состоялась
Первая встреча президентов России и США продолжалась более 2 часов вместо запланированных 40 минут. Госсекретарь США заявил, что переговоры продлились дольше запланированного времени, поскольку ни один из лидеров не хотел завершать беседу.
 
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В прошлом году ни один российский регион не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. Президент России Владимир Путин при вступлении в должность 7 мая 2012 года подписал 11...
 
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10 июля 2017 года 13:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 60,3014 руб.

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10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 60,3014 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,78 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
11 июля 2017 года 13:53
Лукашенко: Белоруссии надо воспользоваться уникальной ситуацией, когда экономика в мире начинает шевелиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что восстановление мировой экономики создает выгодную ситуацию для страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Создалась ситуация, очень выгодная для нашей страны. Если мы прозеваем этот момент, не воспользуемся...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:41
Расходы россиян в июне выросли на 0,6% - Ромир
Вопреки традиционному июньскому тренду по снижению общих повседневных расходов в первом месяце текущего года рост ежедневных трат россиян продолжился, отмечается в исследовании компании Ромир. Так, общие повседневные расходы россиян в июне выросли на 0,6% относительно мая, что...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:28
Цены на зерно на российском рынке держатся на стабильном уровне - Минсельхоз
Минсельхоз РФ отмечает, что цены на зерно на российском рынке держатся на стабильных уровнях.

"Что касается цен на зерно - уборка началась, как вы видите, с опозданием, пока прогноз мы видим в 100 млн тонн. Этого зерна достаточно, цены пока держатся стабильно. Надеюсь,...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:17
В июне число нефтегазовых установок в мире выросло до максимума с 2015 года - Baker Hughes
В июне число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось второй месяц подряд и достигло максимума с ноября 2015 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 2041...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:17
ЦБ РФ установил курс евро с 12 июля в размере 69,2007 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 69,2007 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,70 коп.

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11 июля 2017 года 13:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 60,7397 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 60,7397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,83 коп.

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11 июля 2017 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 11 июля движется разнонаправленно
Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 0,15 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1925,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1935,4 (+0,5%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:15
"ТрансФин-М" завершил размещение бондов объемом 500 млн руб.
ПАО "ТрансФин-М" 11 июля завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 6 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:08
В июне в Москве зарегистрировано 10,64 тыс. сделок купли-продажи жилья
Более 10,6 тыс. сделок купли-продажи жилья зафиксировано в столице в июне 2017 года, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве. Там уточнили, что по результатам первого летнего месяца зарегистрировало 10,64 тыс. перехода прав на основании договора купли-продажи...    читать дальше
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11 июля 2017 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 60,1065 руб.
Максимальное значение за месяц (с 11 июня по 11 июля) - 60,1065 руб. за доллар, минимальное значение - 56,298 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,81 руб.

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11 июля 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,35/61,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,35/61,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...
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11 июля 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 60,11/61,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,11/61,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...
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11 июля 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 68,57/69,86 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,57/69,86 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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11 июля 2017 года 12:57
Цены на нефть могут немного вырасти к концу года, считает Клепач
Цены на нефть могут несколько вырасти к концу года, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Курс рубля, по его мнению, сохранится примерно на текущем уровне.

"Цены, думаю, будут около $50 за баррель. Соотношение рубля к доллару к концу года, думаю, несильно будет...    читать дальше
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11 июля 2017 года 12:46
Промпроизводство в Италии в мае выросло на 0,7%, выше прогноза
В мае 2017 года объем промышленного производства в Италии вырос на 0,7% по сравнению с апрелем, когда снижение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat.

Аналитики ожидали рост промпроизводства на 0,5%.

В...    читать дальше
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11 июля 2017 года 12:37
Ставка 1-го купона облигаций Тамбовской области на 3,5 млрд руб. установлена в размере 8,4%
Тамбовская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, сообщается на сайте финансового управления области.

Сбор заявок проходил 7 июля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5-8,7%...    читать дальше
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