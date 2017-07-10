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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 107,4 млрд руб.
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10 июля 2017 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 107,4 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 107,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 109,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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ПАО "ТрансФин-М" 11 июля завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 6 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го... читать дальше
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Более 10,6 тыс. сделок купли-продажи жилья зафиксировано в столице в июне 2017 года, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве. Там уточнили, что по результатам первого летнего месяца зарегистрировало 10,64 тыс. перехода прав на основании договора купли-продажи... читать дальше
.11 июля 2017 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 60,1065 руб.
Максимальное значение за месяц (с 11 июня по 11 июля) - 60,1065 руб. за доллар, минимальное значение - 56,298 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,81 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 июля 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,35/61,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,35/61,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...
.11 июля 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 60,11/61,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,11/61,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...
.11 июля 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,57/69,86 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.11 июля 2017 года 12:57
Цены на нефть могут несколько вырасти к концу года, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Курс рубля, по его мнению, сохранится примерно на текущем уровне. "Цены, думаю, будут около $50 за баррель. Соотношение рубля к доллару к концу года, думаю, несильно будет... читать дальше
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В мае 2017 года объем промышленного производства в Италии вырос на 0,7% по сравнению с апрелем, когда снижение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали рост промпроизводства на 0,5%. В... читать дальше
.11 июля 2017 года 12:37
Тамбовская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, сообщается на сайте финансового управления области. Сбор заявок проходил 7 июля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5-8,7%... читать дальше
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