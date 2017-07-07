Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,3642 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3642 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,18 руб., максимальный - 60,59 руб. Было заключено 21423 сделки. Объем торгов составил 87083,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,54 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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