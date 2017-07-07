07 июля 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.07 по 16.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.07.2017
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Май 2017
|10.07.2017
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Май 2017
|11.07.2017
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Май 2017
|11.07.2017
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2017
|11.07.2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Май 2017
|12.07.2017
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2017
|12.07.2017
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2017
|12.07.2017
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Май 2017
|12.07.2017
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июль 2017
|12.07.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 июля
|13.07.2017
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июнь 2017
|13.07.2017
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июнь 2017
|13.07.2017
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2017
|13.07.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июля
|13.07.2017
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июнь 2017
|13.07.2017
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Май 2017
|13.07.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 июня по 01 июля
|13.07.2017
|21:00
|Бюджет США
|Июнь 2017
|14.07.2017
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2017
|14.07.2017
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2017
|14.07.2017
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2017
|14.07.2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июнь 2017
|14.07.2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2017
|14.07.2017
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2017
|14.07.2017
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2017
|14.07.2017
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
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