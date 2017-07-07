Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

7 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.07 по 16.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,74 пункта (0,558%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1912,48 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Совет директоров Банка России начиная с 14 июля при включении в ломбардный список облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, а также облигаций кредитных организаций будет требоваться наличие у выпусков (эмитентов) кредитного рейтинга на уровне не ниже "ruВВВ",... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23343,028 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 226,974 млрд руб., или на...

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Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка повышает требования к обеспечению по своим операциям, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе... Принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе... читать дальше

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Вашингтон и Москва собираются объявить о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, начиная с воскресенья, передает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники. По его данным, перемирие вступит в силу 9 июля в полдень по времени Дамаска... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9485 руб. Минимальный курс евро составил 68,7925 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,7925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8917 руб. Минимальный курс юаня составил 8,865 руб., максимальный - 8,914... Минимальный курс юаня составил 8,865 руб., максимальный - 8,914... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4285 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 163,8 млрд рублей против дефицита 1 трлн 61,4 млрд рублей за аналогичный период 2016 года, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства. Доходы бюджета составили 12 трлн 008,7 млрд руб.,... Доходы бюджета составили 12 трлн 008,7 млрд руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне подешевевшей нефти. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли. Большинство европейских рынков акций торговалось в красной зоне. Участники рынка... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли. Большинство европейских рынков акций торговалось в красной зоне. Участники рынка... читать дальше

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Стокгольмский арбитраж вынесет свое окончательное решение по спору относительно условий контракта на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не позднее 30 ноября 2017 года, говорится в проспекте евробондов "Газпрома" для инвесторов, с текстом которого... читать дальше

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ОПЕК рассматривает возможность введения ограничений на добычу для Нигерии и Ливии, которые были освобождены от сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, пишет Wall Street Journal со ссылкой на делегатов конференции. Причиной такого обсуждения является то, что... читать дальше

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Банк России утвердил уровни кредитных рейтингов для эмитентов (выпусков) ценных бумаг, в которые страховые организации РФ могут инвестировать собственные средства и страховые резервы, говорится в решении совета директоров ЦБ РФ, опубликованном на сайте... читать дальше

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ООО "ДелоПортс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении эмитента. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов. Сбор заявок проходил 7 июля с 11:00 МСК до 16:00... Сбор заявок проходил 7 июля с 11:00 МСК до 16:00... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, обычно меняющиеся в унисон, в последнее время демонстрируют самую низкую корреляцию с 2003 года, пишет MarketWatch. Подсчеты издания показывают, что за последние 20 дней коэффициент... Подсчеты издания показывают, что за последние 20 дней коэффициент... читать дальше

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Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) с участием европейских компаний в январе-июне 2017 года подскочил на 70%, или в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг $250 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Подъем активности аналитики связывают... Подъем активности аналитики связывают... читать дальше

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