Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,9102 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5769 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9102 руб.

Минимальный курс евро составил 68,7425 руб., максимальный - 69,05 руб. Было заключено 3795 сделок. Объем торгов составил 15414,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,915 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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