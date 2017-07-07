ЦБ РФ установил курс евро с 8 июля в размере 68,947 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 68,947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,56 коп.

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2017 года снизился на 1,5% по отношению к маю 2017 года. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ... читать дальше

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ПАО "Россети" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению... Данному ориентиру соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5769 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9102 руб. Минимальный курс евро составил 68,7425 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 68,7425 руб., максимальный -... читать дальше

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О "ФСК ЕЭС" установило ставку 16-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 12,72 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 12,72 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания в октябре 2013 года разместила облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали вслед за рынками акций Европы и США из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли. Участники рынка встревожены планами ведущих центробанков относительно ужесточения денежно-кредитной... читать дальше

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Финансовое управление Тамбовской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к... Данному ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2369,08 (-2,2) руб./грамм; на серебро - 30,75 (-0,26) руб./грамм; на платину - 1754,88 (-5,71) руб./грамм; на палладий - 1624,81 (-9,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "ДелоПортс" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 до 9,50-9,75% годовых с 9,75-10,00% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,73-9,99%... Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,73-9,99%... читать дальше

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ПАО "Россети" сузило ориентир ставки 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей до 8,15-8,20% годовых с 8,15-8,30% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к... Данному ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

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Россия надеется в скором времени начать экспорт мяса в Японию, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встреч с представителями японского правительства. По его словам, российская сторона ожидает разрешения на экспорт российской говядины, свинины и... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 19,24 пункта (1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1903,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1909,26 (-0,73%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Прирост вкладов населения в России наблюдается только за счет ежемесячной капитализации процентов, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Он не исключает дальнейшего оттока средств физлиц из банковской системы. "У нас рост депозитов... "У нас рост депозитов... читать дальше

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Финансовое управление Тамбовской области сузило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей до 8,4-8,45% годовых с 8,4-8,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует... Данному ориентиру соответствует... читать дальше

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Подписание российско-японского договора об избежании двойного налогообложения предполагается в сентябре, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встреч с должностными лицами Японии. "Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам... "Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам... читать дальше

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Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи показали сокращение числа сельхозорганизаций по сравнению с данными 2006 года на 40%, сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко на пресс-конференции в Екатеринбурге. По предварительным... По предварительным... читать дальше

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Минсельхоз отмечает снижение цен на овощи и не ждет их дефицита из-за холодной погоды. Я думаю, что цены постоянно меняются, в нашем понимании, они будут снижаться. Я не вижу, чтобы был рост, по данным мониторинга, у нас, наоборот, идет везде снижение, потому что сейчас... Я думаю, что цены постоянно меняются, в нашем понимании, они будут снижаться. Я не вижу, чтобы был рост, по данным мониторинга, у нас, наоборот, идет везде снижение, потому что сейчас... читать дальше

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