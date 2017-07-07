.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8736 руб.
.
07 июля 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8736 руб.
|0
7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8736 руб. Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,897 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 46,41 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,874 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 июля 2017 года 15:22
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2017 года снизился на 1,5% по отношению к маю 2017 года. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:22
ПАО "Россети" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5769 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9102 руб. Минимальный курс евро составил 68,7425 руб., максимальный -... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:11
О "ФСК ЕЭС" установило ставку 16-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 12,72 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания в октябре 2013 года разместила облигации... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:08
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали вслед за рынками акций Европы и США из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли. Участники рынка встревожены планами ведущих центробанков относительно ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:08
Финансовое управление Тамбовской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей в размере 8,4% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:04
ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2369,08 (-2,2) руб./грамм; на серебро - 30,75 (-0,26) руб./грамм; на платину - 1754,88 (-5,71) руб./грамм; на палладий - 1624,81 (-9,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.07 июля 2017 года 15:02
ООО "ДелоПортс" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 до 9,50-9,75% годовых с 9,75-10,00% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,73-9,99%... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:52
ПАО "Россети" сузило ориентир ставки 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей до 8,15-8,20% годовых с 8,15-8,30% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:48
Россия надеется в скором времени начать экспорт мяса в Японию, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встреч с представителями японского правительства. По его словам, российская сторона ожидает разрешения на экспорт российской говядины, свинины и... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:45
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 19,24 пункта (1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1903,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1909,26 (-0,73%) пункта, минимальное -... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:41
Рост вкладов физлиц в банках РФ уже происходит за счет капитализации процентов - эксперт Райффайзенбанка
Прирост вкладов населения в России наблюдается только за счет ежемесячной капитализации процентов, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Он не исключает дальнейшего оттока средств физлиц из банковской системы. "У нас рост депозитов... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:38
Финансовое управление Тамбовской области сузило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35003 объемом 3,5 млрд рублей до 8,4-8,45% годовых с 8,4-8,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:29
Подписание российско-японского договора об избежании двойного налогообложения предполагается в сентябре, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встреч с должностными лицами Японии. "Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:21
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи показали сокращение числа сельхозорганизаций по сравнению с данными 2006 года на 40%, сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко на пресс-конференции в Екатеринбурге. По предварительным... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:09
Минсельхоз отмечает снижение цен на овощи и не ждет их дефицита из-за холодной погоды. Я думаю, что цены постоянно меняются, в нашем понимании, они будут снижаться. Я не вижу, чтобы был рост, по данным мониторинга, у нас, наоборот, идет везде снижение, потому что сейчас... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.