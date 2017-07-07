Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8736 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8736 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,897 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 46,41 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,874 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.