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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 23 июня по 30 июня на 6299 тыс. баррелей, бензина - упали на 3669 тыс. баррелей
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06 июля 2017 года 18:03
Запасы нефти в США упали за период с 23 июня по 30 июня на 6299 тыс. баррелей, бензина - упали на 3669 тыс. баррелей
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6 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6299 тыс. баррелей - до 502,914 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3669 тыс. баррелей и составили 237,303 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1850 тыс. баррелей, достигнув 150,422 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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