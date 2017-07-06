ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 68,3814 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 68,3814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,60 коп.

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Минсельхоз РФ в настоящее время не видит "серьезной необходимости" начинать закупочные интервенции на рынке зерна в связи с тем, что цены на него подросли. "Сейчас цена подросла на зерно, поэтому пока нет такой серьезной необходимости завтра выходить на рынок и скупать... "Сейчас цена подросла на зерно, поэтому пока нет такой серьезной необходимости завтра выходить на рынок и скупать... читать дальше

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Еврокомиссия, исполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, начала официальную проверку сделок с участием General Electric Co., Merck KGaA, Sigma-Aldrich Corp. и Canon Inc., подозревая компании в предоставлении неверных сведений в рамках... читать дальше

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6 июля. FINMARKET.RU -Нефтяные цены повышаются сегодня после резкого падения по итогам сессии в среду, аналитики оценивают сигналы падения запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:58 мск поднялась на... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:58 мск поднялась на... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп считает, что саммит "Инициативы трех морей", который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке. "Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному... "Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному... читать дальше

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В мае 2017 года рост ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% в апреле, говорился в мониторинге Минэкономразвития. ВВП, очищенный от сезонности, повысился в мае по отношению к апрелю на 0,4%. Рост ВВП за январь – май 2017 года, по оценке ведомства, составил... Рост ВВП за январь – май 2017 года, по оценке ведомства, составил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг "Caa1(hyb)" дополнительному выпуску бессрочных конвертируемых облигаций CBOM Finance Plc - ирландского спецюрлица Московского кредитного банка (МКБ), сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" 6 июля с 14:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 10 июля. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 10 июля. Организатор займа - "ВТБ... Организатор займа - "ВТБ... читать дальше

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В китайской провинции Шаньси открылась солнечная электростанция, которая с высоты птичьего полета выглядит как огромная панда, сообщает The Telegraph. Площадь электростанции - более 1 квадратного километра. Мощность станции на момент запуска - 50 МВт, ее планируется... Площадь электростанции - более 1 квадратного километра. Мощность станции на момент запуска - 50 МВт, ее планируется... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 60,2426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 68,3814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, когда повышение экономики составляло 0,7%, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития... читать дальше

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Правительство РФ утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года. Соответствующий проект ранее подготовил Минпромторг. Соответствующий проект ранее подготовил Минпромторг. "Спрос на российскую сельхозтехнику растет не только на внутреннем рынке, но и на зарубежном. За последние... "Спрос на российскую сельхозтехнику растет не только на внутреннем рынке, но и на зарубежном. За последние... читать дальше

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Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо, говорится в сообщении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен ФАО - средневзвешенный показатель, отслеживающий... Индекс продовольственных цен ФАО - средневзвешенный показатель, отслеживающий... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 4,34 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1925,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1929,43 (+0,42%) пункта, минимальное - 1920,16 (-0,06%)... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 6 июня по 6 июля) - 59,5526 руб. за доллар, минимальное значение - 55,9398 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,61 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "Двадцатки" в Гамбурге позволит определить истинные намерения Москвы и Вашингтона в выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... читать дальше

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