.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8565 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
 
Путин: Россия - за свободный доступ к интернету, но без вседозволенности
Россия выступает за свободу доступа к интернету, которая, однако, не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям,...
 
Банковские системы уязвимы со всех сторон
Уязвимость банковских систем (мобильных банков, онлайн-приложений и АБС) растет. Об этом свидетельствуют данные исследования компания Positive Technologies (специализируется на противодействии киберугрозам), пишет "Коммерсант". Согласно...
 
Россия будет создавать промзоны за рубежом
Россия начинает открывать за рубежом свои производства. Зачем России промышленные зоны в других странах, рассказал "Российской газете" первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин. По его словам, это делается для того, чтобы...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

06 июля 2017 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8565 руб.

 0
6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8565 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,88 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 142,85 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,86 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 июля 2017 года 14:34
Глава Минсельхоза: пока серьезной необходимости начинать закупочные интервенции на рынке зерна нет
Минсельхоз РФ в настоящее время не видит "серьезной необходимости" начинать закупочные интервенции на рынке зерна в связи с тем, что цены на него подросли.

"Сейчас цена подросла на зерно, поэтому пока нет такой серьезной необходимости завтра выходить на рынок и скупать...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 14:23
ЕК подозревает GE, Merck и Canon в предоставлении неверных сведений в рамках слияний
Еврокомиссия, исполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, начала официальную проверку сделок с участием General Electric Co., Merck KGaA, Sigma-Aldrich Corp. и Canon Inc., подозревая компании в предоставлении неверных сведений в рамках...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 14:13
Нефть дорожает, Brent торгуется у $48,5 за баррель
6 июля. FINMARKET.RU -Нефтяные цены повышаются сегодня после резкого падения по итогам сессии в среду, аналитики оценивают сигналы падения запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:58 мск поднялась на...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 14:05
Трамп предлагает Европе открытый, справедливый и доступный энергетический рынок
Президент США Дональд Трамп считает, что саммит "Инициативы трех морей", который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.

"Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:56
В мае рост ВВП ускорился до 3,1% - Минэкономразвития
В мае 2017 года рост ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% в апреле, говорился в мониторинге Минэкономразвития. ВВП, очищенный от сезонности, повысился в мае по отношению к апрелю на 0,4%.

Рост ВВП за январь – май 2017 года, по оценке ведомства, составил...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:54
Moody's присвоило рейтинг "Caa1(hyb)" допвыпуску бессрочных облигаций МКБ на $700 млн
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг "Caa1(hyb)" дополнительному выпуску бессрочных конвертируемых облигаций CBOM Finance Plc - ирландского спецюрлица Московского кредитного банка (МКБ), сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:53
"ТрансФин-М" собирает заявки на бонды серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей
ПАО "ТрансФин-М" 6 июля с 14:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 10 июля.

Организатор займа - "ВТБ...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:47
В Китае заработала солнечная электростанция в виде гигантской панды
В китайской провинции Шаньси открылась солнечная электростанция, которая с высоты птичьего полета выглядит как огромная панда, сообщает The Telegraph.

Площадь электростанции - более 1 квадратного километра. Мощность станции на момент запуска - 50 МВт, ее планируется...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:39
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июля в размере 60,2426 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 60,2426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,39 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
06 июля 2017 года 13:39
ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 68,3814 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 68,3814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,60 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
06 июля 2017 года 13:36
Темпы экономического роста стран ОЭСР в 1-м квартале замедлились до 0,5%
Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, когда повышение экономики составляло 0,7%, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:28
Правительство утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения до 2030 года
Правительство РФ утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года.

Соответствующий проект ранее подготовил Минпромторг.

"Спрос на российскую сельхозтехнику растет не только на внутреннем рынке, но и на зарубежном. За последние...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:20
Цены на продовольствие в мире в июне выросли на 1,4% - ФАО
Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо, говорится в сообщении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО - средневзвешенный показатель, отслеживающий...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 6 июля растет
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 4,34 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1925,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1929,43 (+0,42%) пункта, минимальное - 1920,16 (-0,06%)...    читать дальше
.
06 июля 2017 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 59,5526 руб.
Максимальное значение за месяц (с 6 июня по 6 июля) - 59,5526 руб. за доллар, минимальное значение - 55,9398 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,61 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
06 июля 2017 года 13:05
Встреча президентов РФ и США позволит понять истинные намерения сторон к дальнейшему выстраиванию отношений - Песков
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "Двадцатки" в Гамбурге позволит определить истинные намерения Москвы и Вашингтона в выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.