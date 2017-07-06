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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 92 млрд руб.
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06 июля 2017 года 10:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 92 млрд руб.
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6 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 92 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 76 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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