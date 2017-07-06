06 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2017
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июнь 2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Май 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 июня по 01 июля
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Май 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июня
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2017
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 июня
Это автоматическое сообщение.
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06 июля 2017 года 08:48
Большинство компаний не готово к изменению регулирования в сфере информбезопасности и защиты персональных данных, включая Общий регламент о защите данных (GDPR) Евросоюза, который вступит в силу в мае 2018 года, свидетельствует исследование "Риски информационной безопасности и... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:40
Объем трансграничных торговых сделок в сфере электронной коммерции к 2022 году увеличится на 20% - до $627 млрд, причем лидером роста активности будет Китай, прогнозируют эксперты аналитической компании Forrester.
По их оценкам, в течение 5-ти лет темпы увеличения... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:31
Президент России Владимир Путин считает, что односторонние политически мотивированные санкции противоречат продвигаемым "группой двадцати" принципам взаимодействия на мировой арене.
"Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 июля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:24
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе июньского заседания не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate).
Нет ясности и в... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:18
По итогам торгов 5 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне упала на $1,82 (3,67%) и составила $7,79 за баррель.
Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX рухнул на $1,94 (4,12%) и составил... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:13
Президент России Владимир Путин приветствует решения в рамках "двадцатки", препятствующие уводу корпорациями прибыли в страны с низкими налоговыми ставками.
Как говорится в статье в германской Handelsblatt, президент РФ назвал подобное поведение компаний... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали слабый подъем. При этом в ходе сессии индикаторы колебались между ростом и снижением.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к закрытию рынка на 0,2% - до 382,99... читать дальше
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06 июля 2017 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 67,6754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,88 коп.
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06 июля 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 59,5787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,92 коп.
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06 июля 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объем промышленных заказов в Германии
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05 июля 2017 года 20:35
"Атомэнергопром" 5 июля досрочно погасил биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Досрочное погашение прошло в дату окончания 4-го купонного периода.
Эмитент разместил облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей в июле... читать дальше
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05 июля 2017 года 19:54
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 3,98 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1921,38 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился... читать дальше
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05 июля 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23586,176 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,565 млрд руб., или на...
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05 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,8706 руб.
Минимальный курс евро составил 67,375 руб.,... читать дальше
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