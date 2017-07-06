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Большинство компаний не готово к изменению регулирования в сфере информбезопасности и защиты персональных данных, включая Общий регламент о защите данных (GDPR) Евросоюза, который вступит в силу в мае 2018 года, свидетельствует исследование "Риски информационной безопасности и... читать дальше

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Объем трансграничных торговых сделок в сфере электронной коммерции к 2022 году увеличится на 20% - до $627 млрд, причем лидером роста активности будет Китай, прогнозируют эксперты аналитической компании Forrester. По их оценкам, в течение 5-ти лет темпы увеличения... По их оценкам, в течение 5-ти лет темпы увеличения... читать дальше

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Президент России Владимир Путин считает, что односторонние политически мотивированные санкции противоречат продвигаемым "группой двадцати" принципам взаимодействия на мировой арене. "Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в... "Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе июньского заседания не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate). Нет ясности и в... Нет ясности и в... читать дальше

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По итогам торгов 5 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне упала на $1,82 (3,67%) и составила $7,79 за баррель. Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX рухнул на $1,94 (4,12%) и составил... Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX рухнул на $1,94 (4,12%) и составил... читать дальше

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Президент России Владимир Путин приветствует решения в рамках "двадцатки", препятствующие уводу корпорациями прибыли в страны с низкими налоговыми ставками. Как говорится в статье в германской Handelsblatt, президент РФ назвал подобное поведение компаний... Как говорится в статье в германской Handelsblatt, президент РФ назвал подобное поведение компаний... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали слабый подъем. При этом в ходе сессии индикаторы колебались между ростом и снижением. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к закрытию рынка на 0,2% - до 382,99... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к закрытию рынка на 0,2% - до 382,99... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 67,6754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,88 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 59,5787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,92 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

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"Атомэнергопром" 5 июля досрочно погасил биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Досрочное погашение прошло в дату окончания 4-го купонного периода. Досрочное погашение прошло в дату окончания 4-го купонного периода. Эмитент разместил облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей в июле... Эмитент разместил облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей в июле... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 3,98 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1921,38 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23586,176 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,565 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,8706 руб. Минимальный курс евро составил 67,375 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,375 руб.,... читать дальше

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