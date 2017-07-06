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06 июля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,5787 руб.
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6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 59,5787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,92 коп.
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 59,5787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,92 коп.
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Объем промышленных заказов в Германии ... читать дальше
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