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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,9111 руб.
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05 июля 2017 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,9111 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9111 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб., максимальный - 60,2375 руб. К этому времени было заключено 45356 сделок. Объем торгов составил 271559,91 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,0475 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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