Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8114 руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8114 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,29 руб., максимальный - 60,21 руб. Было заключено 23575 сделок. Объем торгов составил 101001,31 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,18 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.