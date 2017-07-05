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05 июля 2017 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июля
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5 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2340,55 (+9,25) руб./грамм; на серебро - 30,55 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1737,36 (+6,38) руб./грамм; на палладий - 1637,75 (+15,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.05 июля 2017 года 15:58
Бинбанк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям... читать дальше
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Доллар США, умеренно дешевевший в ходе утренних торгов, перешел к росту в ожидании публикации протокола июньского заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы будут внимательно изучать протокол июньского заседания Федерального комитета по... читать дальше
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Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от слов о том, что европейским странам следует меньше полагаться на США, сообщило агентство Associated Press. Отвечая на вопрос журналистов о том, не отступила ли она еще от мнения, что для Европы существует... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:32
Значения сводного индекса менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле-июне позволяют предположить, что рост экономики валютного блока во втором квартале 2017 года ускорился до 0,7%, отмечают аналитики исследовательской организации IHS Markit, рассчитывающей данный... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:30
В четверг, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб.
В четверг, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:30
В четверг, 6 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:22
Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит слова министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7901 руб. Минимальный курс евро составил 67,37 руб., максимальный -... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:07
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Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, который позволяет относить предприятия легкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства в случае, если численность их работников превышает установленное в законе предельное значение. Согласно... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:00
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2340,55 (+9,25) руб./грамм; на серебро - 30,55 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1737,36 (+6,38) руб./грамм; на палладий - 1637,75 (+15,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2017 года 14:47
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