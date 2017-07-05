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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 67,6754 руб.
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ГЛАВНОЕ
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
 
РФ теряет 0,5% роста ВВП от сокращения трудоспособного населения
Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год, указано в "Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года". В документе подчеркивается, что сложившаяся демографическая ситуация...
 
Минфин предлагает навести порядок в налоговых льготах
Минфин предлагает заменить некоторые налоговые льготы выплатами из бюджета, а действие остальных прекратить, говорится в материалах, которые ведомство отправило в Госдуму. Предложения министерства могут вылиться в радикальный пересмотр всей системы...
 
Концессионеры смогут менять условия конкурса после проверки объекта
Минстрой предлагает разрешить потенциальным инвесторам настаивать на изменении условий конкурса по итогам проверки состояния объектов тепло- и водоснабжения, которые они собираются взять в концессию. Согласно поправкам, если инвестор выявит...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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05 июля 2017 года 13:14

ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 67,6754 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 67,6754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,88 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
05 июля 2017 года 16:16
Подмосковье рассчитывает на участие компаний из КНР в создании транспортного хаба в Домодедово
Власти Московской области рассчитывают на сотрудничество с китайскими компаниями в создании транспортного хаба в Домодедово, сообщил в среду зампред подмосковного правительства Денис Буцаев.

"На нашей территории реализуется один из крупнейших проектов по...    читать дальше
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05 июля 2017 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 июля движется разнонаправленно
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 3,84 пункта (0,2%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1921,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1924,53 (+0,37%) пункта, минимальное - 1912,31 (-0,27%)...    читать дальше
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05 июля 2017 года 16:08
Грузия в 1,6 раза увеличила экспорт вина за полугодие, поставки в РФ выросли в 1,9 раза
Грузия в январе-июне 2017 года экспортировала 31,5 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 59,1%, или в 1,6 раза, больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило Национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от...    читать дальше
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05 июля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,2/60,39 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,2/60,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи...
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05 июля 2017 года 16:00
Недельная инфляция ускорилась до 0,4% в связи с ростом тарифов - Росстат
За неделю с 27 июня по 3 июля рост потребительских цен составил 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ускорение роста цен в первую неделю июля уже традиционно и происходит из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ

На пяти предыдущих...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:58
Ставка 9-10-го купона облигаций Бинбанка серии БО-03 установлена в размере 11,15%
Бинбанк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:49
Доллар перешел к росту перед публикацией протокола ФРС
Доллар США, умеренно дешевевший в ходе утренних торгов, перешел к росту в ожидании публикации протокола июньского заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы будут внимательно изучать протокол июньского заседания Федерального комитета по...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:40
Европе необходимо быть менее зависимой от США, по-прежнему считает Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от слов о том, что европейским странам следует меньше полагаться на США, сообщило агентство Associated Press.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не отступила ли она еще от мнения, что для Европы существует...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:32
Индекс PMI еврозоны сигнализирует об усилении экономического роста во 2-м квартале - Markit
Значения сводного индекса менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле-июне позволяют предположить, что рост экономики валютного блока во втором квартале 2017 года ускорился до 0,7%, отмечают аналитики исследовательской организации IHS Markit, рассчитывающей данный...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:30
В четверг, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб.
В четверг, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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05 июля 2017 года 15:30
В четверг, 6 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб.
В четверг, 6 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:22
Венгрия будет подключена к "Турецкому потоку" к концу 2019 года
Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит слова министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто....    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,7901 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7901 руб.

Минимальный курс евро составил 67,37 руб., максимальный -...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:07
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, упрощающий отнесение предприятий легпрома к субъектам МСП
Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, который позволяет относить предприятия легкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства в случае, если численность их работников превышает установленное в законе предельное значение.

Согласно...    читать дальше
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05 июля 2017 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июля
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2340,55 (+9,25) руб./грамм; на серебро - 30,55 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1737,36 (+6,38) руб./грамм; на палладий - 1637,75 (+15,31) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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05 июля 2017 года 14:47
Британцам следует готовиться к повышению процентных - член комитета Банка Англии по ДКП Сондерс
Член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс призвал британцев уже сейчас готовиться к первому за десятилетие повышению процентных ставок.

"Мы практически готовы вдавить педаль газа в пол, - сказал он о предстоящем ужесточении ДКП в...    читать дальше
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