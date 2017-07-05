Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 76 млрд руб.

5 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 76 млрд руб.

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Власти Московской области рассчитывают на сотрудничество с китайскими компаниями в создании транспортного хаба в Домодедово, сообщил в среду зампред подмосковного правительства Денис Буцаев. "На нашей территории реализуется один из крупнейших проектов по... "На нашей территории реализуется один из крупнейших проектов по... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 3,84 пункта (0,2%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1921,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1924,53 (+0,37%) пункта, минимальное - 1912,31 (-0,27%)... читать дальше

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Грузия в январе-июне 2017 года экспортировала 31,5 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 59,1%, или в 1,6 раза, больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило Национальное агентство вина Минсельхоза республики. Выручка от... Выручка от... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,2/60,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи...

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За неделю с 27 июня по 3 июля рост потребительских цен составил 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ускорение роста цен в первую неделю июля уже традиционно и происходит из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ На пяти предыдущих... На пяти предыдущих... читать дальше

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Бинбанк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям... Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям... читать дальше

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Доллар США, умеренно дешевевший в ходе утренних торгов, перешел к росту в ожидании публикации протокола июньского заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы будут внимательно изучать протокол июньского заседания Федерального комитета по... Инвесторы будут внимательно изучать протокол июньского заседания Федерального комитета по... читать дальше

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Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от слов о том, что европейским странам следует меньше полагаться на США, сообщило агентство Associated Press. Отвечая на вопрос журналистов о том, не отступила ли она еще от мнения, что для Европы существует... Отвечая на вопрос журналистов о том, не отступила ли она еще от мнения, что для Европы существует... читать дальше

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Значения сводного индекса менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле-июне позволяют предположить, что рост экономики валютного блока во втором квартале 2017 года ускорился до 0,7%, отмечают аналитики исследовательской организации IHS Markit, рассчитывающей данный... читать дальше

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В четверг, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 969,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 6 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77400,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит слова министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7901 руб. Минимальный курс евро составил 67,37 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 67,37 руб., максимальный -... читать дальше

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Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, который позволяет относить предприятия легкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства в случае, если численность их работников превышает установленное в законе предельное значение. Согласно... Согласно... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2340,55 (+9,25) руб./грамм; на серебро - 30,55 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1737,36 (+6,38) руб./грамм; на палладий - 1637,75 (+15,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс призвал британцев уже сейчас готовиться к первому за десятилетие повышению процентных ставок. "Мы практически готовы вдавить педаль газа в пол, - сказал он о предстоящем ужесточении ДКП в... "Мы практически готовы вдавить педаль газа в пол, - сказал он о предстоящем ужесточении ДКП в... читать дальше

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