ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 67,2966 руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 67,2966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,50 коп.

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Доллар США умеренно дешевеет к евро и стабилен в паре с иеной. Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают ситуацию на Корейском полуострове. Ранее в ходе утренней сессии иена дорожала вместе с... Ранее в ходе утренней сессии иена дорожала вместе с... читать дальше

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Банк России продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Московского акционерного банка "Темпбанк" на три месяца, но не более срока действия временной администрации, говорится в сообщении регулятора. "Темпбанк" — участник системы страхования вкладов.... "Темпбанк" — участник системы страхования вкладов.... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-99 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 1960,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1690,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Глава Ростуризма Олег Сафонов надеется, что режим предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free), будет в кратчайшие сроки введен на всей территории России. "Мы являемся горячими сторонниками tax free", -... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове. Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической... Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической... читать дальше

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Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Московский национальный инвестиционный банк" (ООО КБ "МНИБ", рег. № 3181, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 5 июля 2017 года. Лицензия отозвана с 5 июля 2017 года. .... .... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым продлевается запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте правительства РФ. "Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет... "Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 1589,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 85000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал сократить бюджетный дефицит с 3,4% ВВП в 2016 году до 3% ВВП или более низкого уровня в текущем году в соответствии с требованиями ЕС сообщает AP. Во вторник премьер выступил в парламенте с первой речью об экономических и социальных... читать дальше

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Фондовая Европа завершила торги во вторник в красной зоне. Индексы упали пятый раз за шесть сессий, в центре внимания оказалась Северная Корея, которая сообщила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Сводный индекс крупнейших предприятий... Сводный индекс крупнейших предприятий... читать дальше

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По итогам торгов 4 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне понизилась на $0,07 (0,15%) и составила $49,6ё за баррель. Рынки США вчера были закрыты в связи с Днем независимости. Рынки США вчера были закрыты в связи с Днем независимости. Сегодня нефть продолжает... Сегодня нефть продолжает... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 67,2966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,50 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 59,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,00 коп.

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