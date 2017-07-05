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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,2295 руб.
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05 июля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,2295 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 59,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,00 коп.
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05 июля 2017 года 09:49
Доллар США умеренно дешевеет к евро и стабилен в паре с иеной. Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают ситуацию на Корейском полуострове. Ранее в ходе утренней сессии иена дорожала вместе с... читать дальше
.05 июля 2017 года 09:38
Банк России продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Московского акционерного банка "Темпбанк" на три месяца, но не более срока действия временной администрации, говорится в сообщении регулятора. "Темпбанк" — участник системы страхования вкладов.... читать дальше
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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-99 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1960,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 641,4 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 1960,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1690,1 млрд руб. На начало... читать дальше
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Глава Ростуризма Олег Сафонов надеется, что режим предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free), будет в кратчайшие сроки введен на всей территории России. "Мы являемся горячими сторонниками tax free", -... читать дальше
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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове. Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической... читать дальше
.05 июля 2017 года 08:49
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Московский национальный инвестиционный банк" (ООО КБ "МНИБ", рег. № 3181, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 5 июля 2017 года. .... читать дальше
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым продлевается запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте правительства РФ. "Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 59,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,00 коп.
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