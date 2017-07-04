Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,2705 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2705 руб.

Минимальный курс евро составил 67,15 руб., максимальный - 67,5225 руб. Было заключено 2533 сделки. Объем торгов составил 9932,96 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,29 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.