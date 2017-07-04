ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 59,2295 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 59,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,00 коп.

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Цены на нефть перешли к росту . По итогам дня рынок может продолжить подъем, наблюдавшиеся предыдущие восемь сессий - это было самое длительное ралли более чем за семь лет. Аналитики Julius Baer предупреждают, что пессимизм по поводу сохраняющегося избытка предложения... Аналитики Julius Baer предупреждают, что пессимизм по поводу сохраняющегося избытка предложения... читать дальше

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"Газпром" в первом полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 млрд куб. метров, ли на 18,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил глава концерна Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это связано с ростом... По его словам, это связано с ростом... читать дальше

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Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 2 млн 503,137 тыс. биржевых облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 63% бондов... Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 63% бондов... читать дальше

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НК "Роснефть" и китайская China Energy Company Limited (CEFC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, говорится в сообщении "Роснефти". Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон в таких областях как разведка и добыча,... Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон в таких областях как разведка и добыча,... читать дальше

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Минэкономразвития и Минкоммерции КНР подписали совместное заявление о совместном технико-экономическом обосновании (ТЭО) соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Соответствующее соглашение было подписано во вторник главами министерств Максимом Орешкиным и... Соответствующее соглашение было подписано во вторник главами министерств Максимом Орешкиным и... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Tencent потерял сегодня $15,1 млрд капитализации после объявления о том, что компания ограничит доступ детей к своей самой популярной мобильной игре - Honour of Kings (King of Glory). Ранее в понедельник и вторник китайское издание People's... Ранее в понедельник и вторник китайское издание People's... читать дальше

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Иена укрепляется к доллару и евро, выступая лидером роста среди валют развитых стран в связи с повышением спроса на активы "тихой гавани" после появления информации об очередном запуске баллистической ракеты КНДР. Доллар США продолжает дорожать относительно евро на... Доллар США продолжает дорожать относительно евро на... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях объемом 68 млрд юаней ($10 млрд). Соответствующее соглашение подписано во вторник... Соответствующее соглашение подписано во вторник... читать дальше

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 12,89 пункта (0,677%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1915,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1915,65 (+0,69%) пункта, минимальное - 1899,17... читать дальше

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Министерство финансов России 5 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 на сумму 15 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше

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Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о компенсации собственникам дачных участков, оказавшихся на охранных территориях трубопроводов, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. "Сегодня мы с коллегами по фракции вносим в... "Сегодня мы с коллегами по фракции вносим в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,7/59,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2017 года по сравнению с 1-м кварталом повысился на 1 процентный пункт (п.п.) и составил минус 14%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует возобновить продажи продукции одноименного бренда в Иране вслед за Peugeot, Boeing и рядом других западных компаний. Volkswagen заключил соглашение с местным импортером Mammut Khodro о поставках моделей... Volkswagen заключил соглашение с местным импортером Mammut Khodro о поставках моделей... читать дальше

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ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данный ориентир соответствует... Данный ориентир соответствует... читать дальше

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В Вашингтоне подтвердили встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна пройти 7 июля в ходе саммита "группы двадцати" в Гамбурге, сообщает американский телеканал NBC. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что... Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что...

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