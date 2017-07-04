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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7217 руб.
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04 июля 2017 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7217 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7217 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,705 руб., максимальный - 8,74 руб. Было заключено 30 сделок. Объем торгов составил 165,52 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,72 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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