Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1312 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1312 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,7675 руб., максимальный - 59,3975 руб. Было заключено 15282 сделки. Объем торгов составил 63857,35 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,28 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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