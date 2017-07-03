Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,2875 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2875 руб.

Минимальный курс евро составил 67,01 руб., максимальный - 67,505 руб. Было заключено 3997 сделок. Объем торгов составил 16851,02 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,33 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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