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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 4 июля в размере 67,2016 руб.
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03 июля 2017 года 12:55
ЦБ РФ установил курс евро с 4 июля в размере 67,2016 руб.
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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 67,2016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,56 коп. Это автоматическое сообщение.
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03 июля 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1312 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,7675 руб.,... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:23
В июне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель стал максимальным с августа 2014 года. Аналитики в... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:17
АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 44,88 рубля. "Уралвагонзавод" разместил 2-й выпуск... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:17
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге обсудят международный терроризм, без сотрудничества Москвы и Вашингтона это проблему не осилить, считают в Кремле. "Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:10
Банк Италии (ЦБ страны) в 2016 году провел проверки более 100 тыс. подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско в ходе пресс-конференции в Риме. С учетом незавершенных транзакций (например, в случае отклонения их... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:03
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в мае 2017 года снизился на 0,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 113,6 млрд рублей, , свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с динамикой апреля, когда снижение составляло... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:57
Путин 7-8 июля примет участие в саммите G20 в Гамбурге и проведет около 10 встреч с лидерами ряда стран
Президент России Владимир Путин 7-8 июля посетит Германию (Гамбург) для участия в саммите "Группы двадцати", сообщает пресс-служба Кремля. "В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие В.Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:57
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-96 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100%... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:47
В мае российские сельхозорганизации увеличили продажи зерна на 36,3% по сравнению с маем прошлого года - до 2,7 млн тонн, сообщил Росстат. За 5 месяцев продажи зерна увеличились на 8,6% - до 14,8 млн тонн. Продажи скота и птицы (на убой) в мае увеличились на... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:39
"Газпром нефть" приобрела 25,02% акций компании "Евротэк-Югра" и получила право на увеличение доли до 50%, говорится в сообщении Газпром нефти". "Евротэк-Югра" принадлежит испанской компании Repsol и владеет семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:32
В январе-марте т.г. доля убыточных страховых организация в общем количестве компаний составила 21,2%, что на 5,4 процентного пункта выше аналогичного показателя прошлого года, следует из доклада Федеральной службы госстатистики (Росстат). В свою очередь, доля прибыльных... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:32
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-02 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020202225B001P. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, срок обращения бумаг составит... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:29
РОССИЯ-БИНБАНК-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ Бинбанк разместил бонды серии БО-П04 объемом 3 млрд руб. Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Бинбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:25
Совместное предприятие американского концерна Ford и российского ПАО "Соллерс" - Ford Sollers - проиндексирует зарплаты сотрудников российских заводов компании, занятых на производстве. Как говорится в сообщении СП, речь идет об "основной категории" занятых в... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:18
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2017 года увеличился на 5,6% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле, на 1,3% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-май 2017... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:17
нк "Восточный" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-07 в размере 11,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат по каждому купону составит 58,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил... читать дальше
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