Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,685 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,685 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6629 руб., максимальный - 9,13 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 87,34 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6805 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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