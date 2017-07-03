Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 67,6 млрд руб.

3 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 67,6 млрд руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1312 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,7675 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,7675 руб.,... читать дальше

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В июне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель стал максимальным с августа 2014 года. Показатель стал максимальным с августа 2014 года. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 44,88 рубля. Размер выплаты на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 44,88 рубля. "Уралвагонзавод" разместил 2-й выпуск... "Уралвагонзавод" разместил 2-й выпуск... читать дальше

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге обсудят международный терроризм, без сотрудничества Москвы и Вашингтона это проблему не осилить, считают в Кремле. "Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует... "Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует... читать дальше

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Банк Италии (ЦБ страны) в 2016 году провел проверки более 100 тыс. подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско в ходе пресс-конференции в Риме. С учетом незавершенных транзакций (например, в случае отклонения их... С учетом незавершенных транзакций (например, в случае отклонения их... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в мае 2017 года снизился на 0,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 113,6 млрд рублей, , свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с динамикой апреля, когда снижение составляло... По сравнению с динамикой апреля, когда снижение составляло... читать дальше

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Президент России Владимир Путин 7-8 июля посетит Германию (Гамбург) для участия в саммите "Группы двадцати", сообщает пресс-служба Кремля. "В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие В.Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики... "В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие В.Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-96 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100%... Таким образом, банк реализовал 100%... читать дальше

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В мае российские сельхозорганизации увеличили продажи зерна на 36,3% по сравнению с маем прошлого года - до 2,7 млн тонн, сообщил Росстат. За 5 месяцев продажи зерна увеличились на 8,6% - до 14,8 млн тонн. За 5 месяцев продажи зерна увеличились на 8,6% - до 14,8 млн тонн. Продажи скота и птицы (на убой) в мае увеличились на... Продажи скота и птицы (на убой) в мае увеличились на... читать дальше

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"Газпром нефть" приобрела 25,02% акций компании "Евротэк-Югра" и получила право на увеличение доли до 50%, говорится в сообщении Газпром нефти". "Евротэк-Югра" принадлежит испанской компании Repsol и владеет семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в... читать дальше

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В январе-марте т.г. доля убыточных страховых организация в общем количестве компаний составила 21,2%, что на 5,4 процентного пункта выше аналогичного показателя прошлого года, следует из доклада Федеральной службы госстатистики (Росстат). В свою очередь, доля прибыльных... В свою очередь, доля прибыльных... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-02 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020202225B001P. Выпуску присвоен номер 4B020202225B001P. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, срок обращения бумаг составит... Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, срок обращения бумаг составит... читать дальше

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РОССИЯ-БИНБАНК-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ Бинбанк разместил бонды серии БО-П04 объемом 3 млрд руб. Бинбанк разместил бонды серии БО-П04 объемом 3 млрд руб. Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Бинбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Бинбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор... Сбор... читать дальше

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Совместное предприятие американского концерна Ford и российского ПАО "Соллерс" - Ford Sollers - проиндексирует зарплаты сотрудников российских заводов компании, занятых на производстве. Как говорится в сообщении СП, речь идет об "основной категории" занятых в... Как говорится в сообщении СП, речь идет об "основной категории" занятых в... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2017 года увеличился на 5,6% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле, на 1,3% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-май 2017... За январь-май 2017... читать дальше

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нк "Восточный" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-07 в размере 11,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат по каждому купону составит 58,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплат по каждому купону составит 58,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил... Банк разместил... читать дальше

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