Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1675,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 658,4 млрд руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июля составили по Российской Федерации 1675,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1388,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1809,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1490,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июля составили 658,4 млрд руб. против 637,63101 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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