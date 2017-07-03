.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
 
Штрафы привели к ускорению расселения аварийного жилья
46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую "Известиям" предоставил Минстрой. Введение денежных штрафов, по оценке ведомства,...
 
Через три года пенсии вырастут в среднем до 15,5 тыс. руб.
В 2020 году в среднем страховая пенсия по старости вырастет до 14,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей,...
 
Продажи туров за рубеж на зимний период заметно увеличились
Продажи туров за рубеж на осенне-зимний период на этапе раннего бронирования заметно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные опрошенных "Коммерсантом" представителей туристического рынка. Так, по...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 июля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
3 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Данные о безработице в Италии Май 2017
12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2017
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Июнь 2017
17:00 Объем расходов на строительство в США Май 2017

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 июля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1312 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1312 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,7675 руб.,...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 17:23
В июне индекс ISM Manufacturing вырос до 3-летнего максимума
В июне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель стал максимальным с августа 2014 года.

Аналитики в...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 17:17
Уралвагонзавод установил ставку 9-го купона облигаций БО-02 в размере 9%
АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 44,88 рубля.

"Уралвагонзавод" разместил 2-й выпуск...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 17:17
Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят международный терроризм - Ушаков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге обсудят международный терроризм, без сотрудничества Москвы и Вашингтона это проблему не осилить, считают в Кремле.

"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 17:10
Итальянский центробанк в прошлом году проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро
Банк Италии (ЦБ страны) в 2016 году провел проверки более 100 тыс. подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско в ходе пресс-конференции в Риме.

С учетом незавершенных транзакций (например, в случае отклонения их...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 17:03
Российский ресторанный рынок в январе-мае сократился на 0,4% - Росстат
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в мае 2017 года снизился на 0,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 113,6 млрд рублей, , свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

По сравнению с динамикой апреля, когда снижение составляло...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:57
Путин 7-8 июля примет участие в саммите G20 в Гамбурге и проведет около 10 встреч с лидерами ряда стран
Президент России Владимир Путин 7-8 июля посетит Германию (Гамбург) для участия в саммите "Группы двадцати", сообщает пресс-служба Кремля.

"В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие В.Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:57
ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-96 на 75 млрд рублей
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-96 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал 100%...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:47
Майский рост продаж зерна аграриями вырос более чем на 36% - Росстат
В мае российские сельхозорганизации увеличили продажи зерна на 36,3% по сравнению с маем прошлого года - до 2,7 млн тонн, сообщил Росстат.

За 5 месяцев продажи зерна увеличились на 8,6% - до 14,8 млн тонн.

Продажи скота и птицы (на убой) в мае увеличились на...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:39
"Газпром нефть" создает совместное предприятие с испанской Repsol
"Газпром нефть" приобрела 25,02% акций компании "Евротэк-Югра" и получила право на увеличение доли до 50%, говорится в сообщении Газпром нефти". "Евротэк-Югра" принадлежит испанской компании Repsol и владеет семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:32
В 1-м квартале доля убыточных страховщиков выросла до 21,2% - Росстат
В январе-марте т.г. доля убыточных страховых организация в общем количестве компаний составила 21,2%, что на 5,4 процентного пункта выше аналогичного показателя прошлого года, следует из доклада Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В свою очередь, доля прибыльных...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:32
Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации банка "Центр-инвест" на 500 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-02 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B020202225B001P.

Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, срок обращения бумаг составит...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:29
Бинбанк разместил бонды серии БО-П04 объемом 3 млрд руб.
РОССИЯ-БИНБАНК-ОБЛИГАЦИИ-ИТОГИ

Бинбанк разместил бонды серии БО-П04 объемом 3 млрд руб.

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Бинбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:25
Ford Sollers на 4,5-7% проиндексирует зарплаты сотрудникам российских заводов
Совместное предприятие американского концерна Ford и российского ПАО "Соллерс" - Ford Sollers - проиндексирует зарплаты сотрудников российских заводов компании, занятых на производстве.

Как говорится в сообщении СП, речь идет об "основной категории" занятых в...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:18
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в мае ускорился до 5,6% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2017 года увеличился на 5,6% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле, на 1,3% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

За январь-май 2017...    читать дальше
.
03 июля 2017 года 16:17
Ставка 9-10-го купонов бондов банка "Восточный" БО-07 установлена в размере 11,7%
нк "Восточный" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-07 в размере 11,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Размер выплат по каждому купону составит 58,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Банк разместил...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.