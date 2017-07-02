ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3862 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.

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Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в I полугодии 2017 г. вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 272,285 млн тонн (11,027 млн баррелей в сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". При этом следует учитывать,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", определяющий возможности и правила трудоустройства для подростков. Как отмечается в документе, размещенном на портале правовой информации, закон был принят... читать дальше

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"Металлоинвест" выплатит единственному акционеру ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров) 25,1 млрд руб. в виде дивидендов за первый квартал 2017 года, говорится в сообщении компании. Такое решение было... Такое решение было... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома. Текст закона, принятого Госдумой 14 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном... читать дальше

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Количество погибших в крупной аварии с участием рейсового автобуса в Татарстане достигло 14 человек, сообщила помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвира Газизова. По ее словам, тела всех погибших извлечены из автобуса. В настоящий момент в больнице в Набережных Челнах... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 67,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,79 коп.

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Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы компании в 2016 году. Решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли за прошлый год, говорится в сообщении... Решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли за прошлый год, говорится в сообщении... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские улицы после проведенной реконструкции выдержали штормовое испытание. "Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней... читать дальше

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние на и без того непростое положение... читать дальше

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Госдума обратится к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии права управления автомобилем в России на основании иностранных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Соответствующий проект постановления... читать дальше

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Российский оборонно-промышленный комплекс в рамках реализации новой Госпрограммы вооружения (2018-2025 годы) начнет работу над подводными лодками пятого поколения, сообщил заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук. "Проектирование этих кораблей начнется, и они будут заложены", -...

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Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, сообщила компания. В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек. Новыми членами совета стали номинированные правительством РФ... В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек. Новыми членами совета стали номинированные правительством РФ... читать дальше

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В ходе программы реновации жилья в Москве произойдет оживление рынка переработки строительного мусора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Проблем с утилизацией строительного мусора в Москве нет, не будет их и... читать дальше

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Проект новой линии метро от станции "Улица новаторов" до станции "Столбово" готов и проходит экспертизу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Проект новой линии полностью готов и сейчас проходит экспертизу. В то... читать дальше

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Двое граждан Турции задержаны в Петербурге по подозрению в даче взятки после выявления нарушений в деятельности подконтрольных им некоммерческих организаций, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в субботу. По данным источника в региональных органах власти, в мае 2017 года... читать дальше

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