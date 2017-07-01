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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3862 руб.
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Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу РФ к цифровой экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась существенно масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы...
 
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Минфин поддержал идею Счетной палаты штрафовать банки, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили объемы кредитования реального сектора. Штрафы предполагаются в объеме не более 2% полученной в...
 
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01 июля 2017 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3862 руб.

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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Объем прямых инвестиций в развитие присоединенных к Москве территорий за последние пять лет составил 870 млрд руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Хочу подчеркнуть, что только 10-15% инвестиций от общего...    читать дальше
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01 июля 2017 года 10:14
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В России открывать счета эскроу для расчетов по договору долевого строительства с 1 июля имеют право только банки, в которых могут размещаться средства федерального бюджета. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в июне 2016 года. Внесенные поправки также...    читать дальше
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01 июля 2017 года 09:12
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повышена на $0,9 - до $80,9 за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июля повышена на $0,9 - до $80,9 за тонну. В июне экспортная пошлина на нефть составляла $80 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного...    читать дальше
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01 июля 2017 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3862 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.
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01 июля 2017 года 09:04
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 67,8072 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 67,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,79 коп.
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30 июня 2017 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 июня движется разнонаправленно
Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 1,54 пункта (0,082%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1879,5 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 июня снизилась на 0,22% и составила 23241,340 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23241,340 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,556 млрд руб., или на...
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30 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7516 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 514 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7516 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7156 руб., максимальный -...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,2789 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1704 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2789 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,6592 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6592 руб.

Минимальный курс евро составил 67,4 руб.,...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:14
ВВП Саудовской Аравии в 1-м квартале снизился на фоне спада в нефтегазовом секторе
ВВП Саудовской Аравии в первом квартале 2017 года снизился на 0,5% и составил 643 млрд риялов ($170 млрд) по сравнению с 646,4 млрд риялов годом ранее, свидетельствуют официальные данные.

Снижение экономики обусловлено ослаблением нефтегазового сектора.

Объем...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:09
В течение двух лет могут быть выработаны единые стандарты для криптовалют - Кудрин
Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в течение двух лет могут быть выработаны единые стандарты для криптовалют.

"Мы сегодня находимся на очень ранней стадии развития криптовалют. Сегодня это риск самих инвесторов, которые с ними...    читать дальше
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30 июня 2017 года 19:06
Индексы РФ завершили сессию в пятницу слабыми изменениями, но снизились по итогам квартала и месяца
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил сессию незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне роста нефти и укрепления рубля.

Однако по итогам месяца и квартала российские индикаторы продемонстрировали снижение. Индекс ММВБ снизился за квартал на 5,8%,...    читать дальше
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30 июня 2017 года 18:48
Microsoft запланировал крупную реорганизацию бизнеса
Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. планирует объявить о масштабной реорганизации бизнеса 5 июля, сообщает американское издание Puget Sound Business Journal.

Источники издания отмечают, что реорганизация призвана в большей степени...    читать дальше
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30 июня 2017 года 18:39
Минсельхоз рассчитываем на рост производства свинины в 2017 году на 5%
Россия в 2017 году может увеличить производство свинины на 5% по сравнению с 2016 годом, до 4,57 млн тонн. В 2018 году этот показатель может увеличиться до 4,73 млн тонн. Такой прогноз сделал замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов на годовом собрании Национального...    читать дальше
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30 июня 2017 года 18:35
Мосбиржа с 3 июля переводит из 2-го в 1-й котировальный список облигации Тинькофф банка серии 001Р-01R
"Московская биржа" с 3 июля переводит из второго уровня в первый уровень котировального списка облигации Тинькофф банка серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи.

Тинькофф банк в апреле разместил...    читать дальше
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