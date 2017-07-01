ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3862 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.

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Объем прямых инвестиций в развитие присоединенных к Москве территорий за последние пять лет составил 870 млрд руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Хочу подчеркнуть, что только 10-15% инвестиций от общего... читать дальше

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В России открывать счета эскроу для расчетов по договору долевого строительства с 1 июля имеют право только банки, в которых могут размещаться средства федерального бюджета. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в июне 2016 года. Внесенные поправки также... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июля повышена на $0,9 - до $80,9 за тонну. В июне экспортная пошлина на нефть составляла $80 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 59,3862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,07 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 67,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,79 коп.

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 1,54 пункта (0,082%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1879,5 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23241,340 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,556 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 514 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7516 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7156 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,7156 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1704 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2789 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6592 руб. Минимальный курс евро составил 67,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,4 руб.,... читать дальше

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ВВП Саудовской Аравии в первом квартале 2017 года снизился на 0,5% и составил 643 млрд риялов ($170 млрд) по сравнению с 646,4 млрд риялов годом ранее, свидетельствуют официальные данные. Снижение экономики обусловлено ослаблением нефтегазового сектора. Снижение экономики обусловлено ослаблением нефтегазового сектора. Объем... Объем... читать дальше

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Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в течение двух лет могут быть выработаны единые стандарты для криптовалют. "Мы сегодня находимся на очень ранней стадии развития криптовалют. Сегодня это риск самих инвесторов, которые с ними... "Мы сегодня находимся на очень ранней стадии развития криптовалют. Сегодня это риск самих инвесторов, которые с ними... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил сессию незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне роста нефти и укрепления рубля. Однако по итогам месяца и квартала российские индикаторы продемонстрировали снижение. Индекс ММВБ снизился за квартал на 5,8%,... Однако по итогам месяца и квартала российские индикаторы продемонстрировали снижение. Индекс ММВБ снизился за квартал на 5,8%,... читать дальше

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Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. планирует объявить о масштабной реорганизации бизнеса 5 июля, сообщает американское издание Puget Sound Business Journal. Источники издания отмечают, что реорганизация призвана в большей степени... Источники издания отмечают, что реорганизация призвана в большей степени... читать дальше

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Россия в 2017 году может увеличить производство свинины на 5% по сравнению с 2016 годом, до 4,57 млн тонн. В 2018 году этот показатель может увеличиться до 4,73 млн тонн. Такой прогноз сделал замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов на годовом собрании Национального... читать дальше

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"Московская биржа" с 3 июля переводит из второго уровня в первый уровень котировального списка облигации Тинькофф банка серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. Тинькофф банк в апреле разместил... Тинькофф банк в апреле разместил... читать дальше

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