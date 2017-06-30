Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2408 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2408 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,0275 руб., максимальный - 59,5075 руб. Было заключено 18598 сделок. Объем торгов составил 103876,43 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,155 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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