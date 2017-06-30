Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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"Газпром" подаст апелляционную жалобу на решение арбитража с Нафтогазом, несмотря на оценку выигрыша в $1,7 млрд, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров. "Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража.... "Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража.... читать дальше

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Недавнее снижение ключевой процентной ставки Центральным банком России, а также заявления регулятора укрепили экспертов международного рейтингового агентства Fitch во мнении о том, что восстановление экономики России набирает обороты без роста инфляции. Об этом говорится в... читать дальше

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АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило 684 биржевые облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размер выплат с учетом НКД составил 684 тыс. 6,84 рубля. Объем выпуска составляет 1,03 млрд рублей, таким... Размер выплат с учетом НКД составил 684 тыс. 6,84 рубля. Объем выпуска составляет 1,03 млрд рублей, таким... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне 2017 года снизился до 95,1 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Июньское значение индекса является минимальным с ноября 2016... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Росбанка серии БО-002Р-02 кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Облигационный выпуск, по мнению агентства, имеет статус необеспеченного долга, кредитный рейтинг... Облигационный выпуск, по мнению агентства, имеет статус необеспеченного долга, кредитный рейтинг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2408 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0275 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,0275 руб.,... читать дальше

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Банк "Национальный стандарт" установил ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 50,41 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 50,41 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк... Банк... читать дальше

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"Газпром" и китайская CNPC "в ближайшие дни" выйдут на точный срок начала поставок российского природного газа по газопроводу "Сила Сибири", заявил на годовом собрании акционеров концерна председатель правления Алексей Миллер. По условиям контракта поставки должны... По условиям контракта поставки должны... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Совет директоров ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) утвердил решение о размещении облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей, класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей и класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Кроме того,... Кроме того,... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") разместил внебиржевые структурные коммерческие облигации серии 001PC-02 объемом 100 млн рублей для физлиц, говорится в сообщении банка. По облигациям предусмотрена выплата годовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс.... По облигациям предусмотрена выплата годовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс.... читать дальше

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Рынок акций США открылся в пятницу в зеленой зоне, восстанавливаясь после падения в четверг, которое было самым значительным за шесть недель. "Неделя была тяжелой для акций FANG (Facebook, Apple, Netfix и Google), с понедельника их цены упали на 3-6%", - отметил... "Неделя была тяжелой для акций FANG (Facebook, Apple, Netfix и Google), с понедельника их цены упали на 3-6%", - отметил... читать дальше

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В понедельник, 3 июля, в Канаде нерабочий день, поскольку праздник День Канады приходится на выходной. Во вторник, 4 июля, в США праздник - День Независимости. Во вторник, 4 июля, в США праздник - День Независимости. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Европейские газотранспортные операторы проявляли интерес в приобретении долей в проекте "Турецкий поток", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции. Но, по его словам, в текущий период времени такие предложения не являются предметом переговоров.... читать дальше

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Дефицит персонала в Японии достиг максимума с февраля 1974 года, т.е. за 43 года, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Так, на каждых 10 японцев, активно ищущих работу, в мае приходилось почти 15 вакансий. Соотношение... Соотношение... читать дальше

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Особого режима для реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) не требуется. Такое мнение высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции. По его словам, "Северный поток 2"с точки зрения технической концепции такой же как... читать дальше

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