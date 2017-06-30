30 июня 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.07.2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Май 2017
|03.07.2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Май 2017
|03.07.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июнь 2017
|03.07.2017
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Май 2017
|04.07.2017
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Май 2017
|05.07.2017
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Май 2017
|05.07.2017
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2017
|05.07.2017
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Май 2017
|06.07.2017
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2017
|06.07.2017
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июнь 2017
|06.07.2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Май 2017
|06.07.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 июня по 01 июля
|06.07.2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Май 2017
|06.07.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июня
|06.07.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2017
|06.07.2017
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 июня
|07.07.2017
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Май 2017
|07.07.2017
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Май 2017
|07.07.2017
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Май 2017
|07.07.2017
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Май 2017
|07.07.2017
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Май 2017
|07.07.2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Май 2017
|07.07.2017
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июнь 2017
|07.07.2017
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июнь 2017
|07.07.2017
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июнь 2017
Это автоматическое сообщение.
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30 июня 2017 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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